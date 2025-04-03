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Еще один прикамец лишился машины за вождение в нетрезвом виде

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю.

Источник: Freepik

Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость, сообщает Кудымкарская городская прокуратура.

Суд установил, что вечером 29 января после употребления спиртных напитков кудымкарец сел за руль своего ВАЗ-21074 и поехал кататься по городу. Мужчина прежде уже был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранта остановили инспекторы ДПС ГИБДД и отстранили от управления машиной.

Суд приговорил виновного к одному году принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, а также штрафу и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Его машина конфискована в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.