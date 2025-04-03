Еще один прикамец лишился машины за вождение в нетрезвом виде

Суд приговорил виновного к одному году принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, а также штрафу и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Его машина конфискована в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.