Из-за Казанского марафона перекроют улицы в центре столицы Татарстана

С 22:00 28 апреля до 22:00 4 мая окажется перекрыта парковка Центрального стадиона (со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной).
Позднее, с 15:00 30 апреля, но до тех же 22:00 4 мая перекроют улицу Ташаяк на участке от улицы Лево-Булачной до улицы Московской.
С 23:30 до 15:25 4 мая в обоих направлениях будут перекрыты: — улица Ташаяк, от улицы Московской до улицы Саид-Галеева, — улица Московская, от дома № 2 на Московской до улицы Ташаяк.
С 6:00 до 10:05 3 мая окажутся перекрыты улицы:
— Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк), — Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан), — Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина, в обоих направлениях), — Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях), — Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях), — Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачной, в обоих направлениях), — Татарстан (от улицы Лево-Булачной до улицы Московской, в обоих направлениях), — Марселя Салимжанова (от улицы Пушкина до пересечения с улицей Туфана Миннуллина, в обоих направлениях).
С 6:00 до 12:45 3 мая будут перекрыты:
— улица Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной), — автодорога (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях), — улица Батурина (от улица Большой Красной до Кремлевской набережной, в обоих направлениях), — Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина), — улица Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата), — улица Право-Булачная (от улица Мусы Джалиля до улица Ташаяк).
С 4:45 до 14:40 4 мая в Казани перекроют улицы:
— Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина, в обоих направлениях), — Батурина (от улицы Большой Красной до Кремлевской набережной, в обоих направлениях), — Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной); — автомобильная дорога (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы — площади Тысячелетия, в обоих направлениях), — Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк), — Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан), — Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях), — Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях).
4 мая в разное время окажутся перекрыты и три участка улицы Чистопольской:
— с 4:45 до 9:10 — отрезок от улицы Декабристов до улицы Бичурина (в обоих направлениях), — с 4:45 до 10:00 — отрезок от улицы Бичурина до Чистопольского кольца, — с 4:45 до 9:10 — отрезок от дома № 67 на Чистопольской до улицы Бичурина.
С 5:30 до 10:00 4 мая будут перекрыты:
— Чистопольское кольцо (полностью), — улица Сибгата Хакима (от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева), — внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (в обоих направлениях), — улица Сибгата Хакима (от Чистопольского кольца до проспекта Фатиха Амирхана, в обоих направлениях с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина).
С 5:30 до 10:40 4 мая закроют:
— проспект Фатиха Амирхана (от дома № 62 на улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима, в обоих направлениях), — мост Миллениум (дорогу от самого моста до улицы Алексея Козина, в обоих направлениях), — дорогу под мостом Миллениум (съезды по направлениям в обе стороны от улицы Вишневского до улицы Подлужной), — улицу Подлужную (от дома № 67 до дома № 78, в обоих направлениях).
С 5:30 до 12:35 перекроют улицу Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Фатиха Амирхана, в обоих направлениях).
С 6:15 до 14:15 4 мая закроют улицу Марселя Салимжанова (от улицы Пушкина до улицы Туфана Миннуллина, в обоих направлениях).
С 6:15 до 14:40 4 мая перекроют улицу Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачной, в обоих направлениях).
С 6:15 до 14:00 4 мая закроют улицу Артема Айдинова (от улицы Марселя Салимжанова до переулка Щербаковского, в обоих направлениях).
С 6:30 до 14:40 4 мая перекроют улицу Татарстан (от улицы Лево-Булачной до улицы Московской, в обоих направлениях).
С 6:30 до 14:00 4 мая закроют улицу Петербургскую (от улицы Артема Айдинова до дома № 8 на улице Назарбаева, в обоих направлениях).
С 6:30 до 14:20 4 мая окажется перекрыта улица Хади Такташа (от улицы Марселя Салимжанова до улицы Назарбаева, в обоих направлениях).
С 6:45 до 14:20 4 мая будет перекрыта улица Туфана Миннуллина (от улицы Марселя Салимжанова до улицы Хади Такташа, в обоих направлениях).
С 7:00 до 14:40 4 мая перекроют улицы: — Назарбаева (от улицы Хади Такташа до улицы Марджани, две правые полосы), — Татарстан (от улицы Тукая до улицы Московской).
С 7:00 до 14:20 4 мая окажутся закрыты улицы: — Марджани (от улицы Назарбаева до улицы Сафьян, в обоих направлениях), — Сафьян (от улицы Марджани до улицы Каюма Насыри, в обоих направлениях).
С 7:15 до 14:40 4 мая ограничение движения затронет улицы: — Каюма Насыри (от улицы Сафьян до улицы Татарстан), — Марджани (от улицы Сафьян до улицы Татарстан, в обоих направлениях).
Одиннадцатый по счету Казанский марафон состоится 3 и 4 мая. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».