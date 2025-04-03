Из-за Казанского марафона перекроют улицы в центре столицы Татарстана

— Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк), — Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан), — Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина, в обоих направлениях), — Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях), — Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях), — Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачной, в обоих направлениях), — Татарстан (от улицы Лево-Булачной до улицы Московской, в обоих направлениях), — Марселя Салимжанова (от улицы Пушкина до пересечения с улицей Туфана Миннуллина, в обоих направлениях).