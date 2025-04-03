Добывающая компания предстала перед судом в Башкирии за вред окружающей среде на 48 млн рублей

С марта по октябрь 2023 года компания «ГаммаСтрой» работала без соответствующих разрешений, и в результате был поврежден плодородный слой почвы на площади более 21 тысячи квадратных метров. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 48 миллионов рублей.