Добывающая компания предстала перед судом в Башкирии за вред окружающей среде на 48 млн рублей

В Башкирии Учалинская межрайонная прокуратура выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
С марта по октябрь 2023 года компания «ГаммаСтрой» работала без соответствующих разрешений, и в результате был поврежден плодородный слой почвы на площади более 21 тысячи квадратных метров. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 48 миллионов рублей.
Прокуратура добилась в суде решения об обязании компании провести рекультивацию поврежденных земельных участков. Параллельно по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
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