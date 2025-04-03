МВД: мошенники оформляют кредиты на граждан под предлогом работы в массовке

Мошенники использовали объявления о поиске актёров для массовых сцен, убеждая граждан подписать документы, которые по факту были кредитными соглашениями, сообщили в МВД.
Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-платформах. Те, кто проявлял интерес, приходили на собеседование. С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение.
На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные деньги сразу же поступали на счёт фирмы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге участились случаи мошенничества, в которых преступники используют пожилых женщин в качестве курьеров.