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МВД: мошенники оформляют кредиты на граждан под предлогом работы в массовке

Мошенники подписывали договор и допсоглашение, которые являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники использовали объявления о поиске актёров для массовых сцен, убеждая граждан подписать документы, которые по факту были кредитными соглашениями, сообщили в МВД.

Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-платформах. Те, кто проявлял интерес, приходили на собеседование. С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение.

На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные деньги сразу же поступали на счёт фирмы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге участились случаи мошенничества, в которых преступники используют пожилых женщин в качестве курьеров.