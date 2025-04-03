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Топ-5 новостей в Молдове 3 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 3 апреля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

1. Может, обойдемся без апрельского снегопада: Жителей Молдовы ждет резкое похолодание и дождь со снегом.

2. На самом деле рост ВВП в Молдове отрицательный, а позорное повышение пенсий — обманный трюк: Как Санду опозорилась в социальных сетях.

3. В Молдове мать двух маленьких детей, башкана Гагаузии Евгению Гуцул, кинули за решетку, хотя можно было этого не делать: Только бездетные и одинокие люди могут поступать так бесчеловечно.

4. В Молдове со 2 апреля можно бесплатно получить удостоверение личности нового образца: Документ содержит электронную подпись.

5. В Молдове могут запретить доставку посылок через маркетплейс Temu: Почему местные производители боятся дешевых китайских товаров — они не выдерживают конкуренции.