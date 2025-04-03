1. Может, обойдемся без апрельского снегопада: Жителей Молдовы ждет резкое похолодание и дождь со снегом.
2. На самом деле рост ВВП в Молдове отрицательный, а позорное повышение пенсий — обманный трюк: Как Санду опозорилась в социальных сетях.
3. В Молдове мать двух маленьких детей, башкана Гагаузии Евгению Гуцул, кинули за решетку, хотя можно было этого не делать: Только бездетные и одинокие люди могут поступать так бесчеловечно.
4. В Молдове со 2 апреля можно бесплатно получить удостоверение личности нового образца: Документ содержит электронную подпись.
5. В Молдове могут запретить доставку посылок через маркетплейс Temu: Почему местные производители боятся дешевых китайских товаров — они не выдерживают конкуренции.