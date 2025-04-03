В Иркутске в музей ВСЖД передали капсулу с землей с братской могилы

В Иркутске в музее истории Восточно-Сибирской железной дороги представлена новая экспозиция, посвященная 80-летию Великой Победы. Особое место в ней занимает капсула с землей, бережно доставленная с братской могилы на станции Новосокольники Псковской области, где покоятся более 40 иркутских железнодорожников, погибших при вражеском авианалете в июле 1944 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ВСЖД.
— Спустя более 80 лет нынешние железнодорожники поместили землю с братской могилы в специальный контейнер и передали его ученикам РЖД лицея № 11 г. Слюдянка. Именно они привезли ценную реликвию в Иркутск, — поделились железнодорожники.
Выставка, открытая для свободного посещения с 8 до 17 часов по адресу: ул. Кожова, 27, также включает уникальные фронтовые фотографии, документы и личные вещи работников магистрали военных лет.