Минсельхозпрод: белорусы съедают 8,7 килограмма рыбы в год

Минсельхозпрод сообщил, что белорусы съедают 8,7 килограмма рыбы в год. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В сообщении сказано, что потребление рыбы в 2024 году на душу населения составило 8,7 килограмма в год. Из указанного количества 1,2 килограмма приходится именно на белорусскую продукцию.
В пресс-службе добавили, что общее производство рыбы составило 14,8 тысячи тонн, что на 14% больше показателя 2023 года. Так, прудовой рыбы количество составило 13,2 тысячи тонн (увеличение на 16%), ценных видов — 0,6 тысячи тонн (рост на 100%) и озерно-речной — одна тысяча тонн (рост на 100%). Отмечается, что производством ценных видов рыбы занимаются 19 специализированных предприятий в Беларуси.
Кстати, мы узнали, что известно про три важных анализа, которые белорусы сдают при диспансеризации.
Тем временем синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси.
А еще белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал о трех детях и четырех внуках: «Своим внукам я плачу за наши встречи».