Минсельхозпрод: белорусы съедают 8,7 килограмма рыбы в год

В пресс-службе добавили, что общее производство рыбы составило 14,8 тысячи тонн, что на 14% больше показателя 2023 года. Так, прудовой рыбы количество составило 13,2 тысячи тонн (увеличение на 16%), ценных видов — 0,6 тысячи тонн (рост на 100%) и озерно-речной — одна тысяча тонн (рост на 100%). Отмечается, что производством ценных видов рыбы занимаются 19 специализированных предприятий в Беларуси.