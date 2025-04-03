За сутки записи в 1-й класс хабаровчане подали около 4,5 тысячи заявлений

Напомним, что прием осуществляется в два этапа: первый этап, предназначенный для детей, которые будут учиться по месту прописки. Он продлится до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля и завершится 5 сентября. В это время прием будет осуществляться на основе свободных мест и по желанию родителей. Для решения вопросов, связанных с записью в первый класс, в городском управлении образования организована горячая линия, на которую можно звонить по номеру 8−900−340−09−03 в рабочие часы.