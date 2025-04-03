В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц

«С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля», — говорится в сообщении.