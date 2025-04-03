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В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц

В парках Москвы начался выводково-гнездовой период птиц, заработал режим тишины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для спокойного выведения потомства, на зеленых территориях столицы нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке.