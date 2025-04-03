Стало известно, почему приставы прекратили взыскивать долги с солистов Little Big Прусикина* и Таюрской

Отмечается, что у скандальных артистов, уехавших в Соединенные Штаты Америки после начала (СВО), не оказалось в России имущества для оплаты госпошлины в 817 рублей и долга за услуги связи в 1410 рублей. В связи с этим приставы прекратили исполнительное производство.