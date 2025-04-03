Стало известно, почему приставы прекратили взыскивать долги с солистов Little Big Прусикина* и Таюрской

Сотрудники службы судебных приставов прекратили взыскания с солистов группы Little Big Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.
Отмечается, что у скандальных артистов, уехавших в Соединенные Штаты Америки после начала (СВО), не оказалось в России имущества для оплаты госпошлины в 817 рублей и долга за услуги связи в 1410 рублей. В связи с этим приставы прекратили исполнительное производство.
В прошлом году сообщалось, что сооснователь и солист группы Little Big Илья Прусикин* задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России примерно 183 тысячи рублей. В виде основания указано: «Единый налоговый платеж».
Сообщалось также, что Илья Прусикин*, который сбежал в США после начала спецоперации РФ на Украине, был замечен очевидцами в одном из небольших американских клубов, прыгающим по сцене в женском платье.
Также стало известно, что сбежавшие из России солисты «Little Big» ждут ребенка.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.