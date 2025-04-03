В России не поддержали законопроект о защите людей от бездомных животных

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды подготовил проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу обращения с животными, включая безнадзорных. Депутаты просят правительство представить свою позицию по текущей ситуации и предложить меры для решения проблем. В обращении отмечается, что правительство не выполнило поручения президента Владимира Путина по этому вопросу.