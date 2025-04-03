В России не поддержали законопроект о защите людей от бездомных животных

Общественная палата Российской Федерации выступила против нового законопроекта, направленного на защиту граждан от нападений бездомных животных. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, эксперты пришли к выводу, что предлагаемые меры требуют существенной доработки.
Анализ статистики из различных регионов страны показал неожиданные результаты. Оказалось, что большинство нападений на людей совершают не бездомные, а домашние животные, находящиеся на самовыгуле. В Нижегородской области доля таких случаев достигает 80%, в Волгоградской — около 70%, а в Брянской области показатели практически сравнялись.
Эксперты Общественной палаты предложили альтернативный подход к решению проблемы. Они считают необходимым усилить контроль за владельцами животных, усовершенствовать практику ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), а также развивать сеть приютов и поддерживать волонтерские организации.
«Различия в эффективности системы ОСВВ и значительный вклад владельческих животных в статистику нападений указывают на необходимость совершенствования действующего регулирования, в том числе усиления мер контроля за такими животными, имеющими владельцев», — говорится в документе.
Особое внимание было уделено вопросу гуманного обращения с животными — эксперты подчеркнули недопустимость умерщвления животных по организационным причинам, что соответствует позиции Конституционного суда РФ.
В заключении особо отмечается, что принятие законопроекта в текущей редакции невозможно без тщательной проработки. Необходимо найти баланс между защитой прав граждан, гуманным отношением к животным и эффективными методами регулирования их численности.
Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды подготовил проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу обращения с животными, включая безнадзорных. Депутаты просят правительство представить свою позицию по текущей ситуации и предложить меры для решения проблем. В обращении отмечается, что правительство не выполнило поручения президента Владимира Путина по этому вопросу.