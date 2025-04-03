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В число самых комфортных городов России вошли Казань и Иннополис

Оценивались показатели по итогам 2024 года.

В число самых комфортных городов России по итогам 2024 года вошли Казань и Иннополис. Индекс качества городской среды для 1116 городов подготовили в Минстрое РФ.

В тройку лучших в категории крупнейших городов вошли Москва (312 баллов), Санкт-Петербург (283) и Казань (254). За год столица Татарстана поднялась на одну позицию, обойдя Нижний Новгород.

Среди малых городов с населением менее 5 тысяч человек лидером стал Иннополис (264 балла). Далее идут Верея и Правдинск.

Индекс качества городской среды формируется на основе 36 ключевых показателей: безопасность, доступность инфраструктуры, благоустройство, экология и другие. Максимально город мог набрать 360 баллов.