В число самых комфортных городов России вошли Казань и Иннополис

В число самых комфортных городов России по итогам 2024 года вошли Казань и Иннополис. Индекс качества городской среды для 1116 городов подготовили в Минстрое РФ.
В тройку лучших в категории крупнейших городов вошли Москва (312 баллов), Санкт-Петербург (283) и Казань (254). За год столица Татарстана поднялась на одну позицию, обойдя Нижний Новгород.
Среди малых городов с населением менее 5 тысяч человек лидером стал Иннополис (264 балла). Далее идут Верея и Правдинск.
Индекс качества городской среды формируется на основе 36 ключевых показателей: безопасность, доступность инфраструктуры, благоустройство, экология и другие. Максимально город мог набрать 360 баллов.