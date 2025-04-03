Физик Вопсон выдвинул гипотезу, что окружающий мир является симуляцией

В своей работе учёный исследовал более 250 тысяч геномов SARS-CoV-2 и обнаружил, что в 98,92% случаев мутации происходили за счёт удаления нуклеотидов, а не их добавления. По мнению Вопсона, это может указывать на закономерный, а не случайный процесс, что, в свою очередь, косвенно свидетельствует о возможной информационной природе Вселенной.