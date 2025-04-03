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Физик Вопсон выдвинул гипотезу, что окружающий мир является симуляцией

Ученый исследовал мутацию коронавируса, после чего предположил, что это может быть признаком сложной информационной симуляции.
Источник: Аргументы и факты

Физик Мелвин М. Вопсон выдвинул нестандартную гипотезу, согласно которой одна из ключевых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшая глобальную пандемию, может быть результатом информационной симуляции.

К такому выводу учёный пришёл, проанализировав генетические изменения вируса с точки зрения инфодинамики — относительно нового научного направления, изучающего поведение информации в процессе эволюции. Вопсон опирается на второй закон инфодинамики, который утверждает, что информационная энтропия — мера неопределённости — в замкнутой системе должна либо оставаться постоянной, либо уменьшаться. Это противоречит известному закону термодинамики, согласно которому все системы стремятся к хаосу. Однако в случае с коронавирусом наблюдается противоположная тенденция: структура мутаций делает вирус более упорядоченным и предсказуемым.

В своей работе учёный исследовал более 250 тысяч геномов SARS-CoV-2 и обнаружил, что в 98,92% случаев мутации происходили за счёт удаления нуклеотидов, а не их добавления. По мнению Вопсона, это может указывать на закономерный, а не случайный процесс, что, в свою очередь, косвенно свидетельствует о возможной информационной природе Вселенной.

Ранее исследователи выдвинули гипотезу, что тектоника плит могла начаться благодаря воде, содержащейся в недрах Земли.