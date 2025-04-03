В Краснодаре вновь произойдут массовые отключения света

С 9:00 до 13:00 будет ограничена подача электричества по адресам: ул. Восточно-Кругликовская, 79; ул. Яснополянская, 4/3; ул. Оренбургская, 1/1; ул. Вологодская, 2, 4, 6; ул. Монтажников, 10, 10/1,10/3, 12, 12/1,14, 14/1; ул. Гаражная, 81/3, 81/4, 81/6.



Также в период с 9:00 до 17:00 обесточат следующие улицы: ул. Дунаевского, 8, 10; ул. Мусоргского, 3, 6, 6/1, 9,11; ул. Рахманинова, 5, 7, 11; ул. Прокофьева, 10, 12.



«Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО “Актон” 8−800−777−07−31».