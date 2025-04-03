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Сегодня жители трех районов Уфы временно останутся без воды

Сегодня жители Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского района Уфы временно останутся без воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

Источник: Башинформ

В Кировском районе башкирской столицы с 10 до 24 часов не будет холодной воды в многоквартирных домах на ул. Ст. Кувыкина, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8; ул. Мубарякова, 7/2.

В Октябрьском районе с 10.30 до 21.30 отключат воду в домах на ул. 50 лет СССР, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2; ул. К. Абрамовой, 4, 6; ул. Менделеева, 211/1, 215/1, 215/2.

В Орджоникидзевском районе с 10 до 24 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Герцена, 1, 3, 5, 5а, 14а, 16; ул. Репина, 17, 19; ул. Кольцевая, 79, 81, 83, 85, 87; ул. Рыбакова, 20, 22.