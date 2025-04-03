Скончался бывший глава Новоуральска Владимир Машков

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Врио губернатора Денис Паслер выразил слова соболезнования родным и близким Владимира Машкова в связи с его кончиной. В 2012 году Владимир Машков был советником Дениса Паслера, который тогда занимал пост председателя свердловского правительства.
«Владимир Машков был надежным товарищем и помощником по многим вопросам, — говорится в обращении Дениса Паслера. — После избрания на должность главы Новоуральского городского округа приложил все усилия для улучшения жизни в муниципалитете. Славился своим трудолюбием и оптимизмом, которые всегда приводили к успешными решениям».
Владимир Машков родился в Курской области. С 1977 года работал в Новоуральске на местных предприятиях. С 2004 года был председателем комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию областной думы Заксобрания Свердловской области. С 2011 года по 2012 год — советник председателя правительства Свердловской области.
С 2012 по 2017 год возглавлял Новоуральский городской округ. Затем работал на должности советника губернатора Калининградской области.
«Мы с ним всегда были на связи. В этом году Владимир Николаевич приезжал в Новоуральск на юбилей города и комбината. Он с радостью говорил о развитии города, о преобразованиях, которые происходят в округе, — сообщил нынешний глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. — Вечная память Владимиру Николаевичу. Он навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, целеустремленным и душой болеющим за город на Уральском перевале».
«МК-Урал» ранее писал, что после продолжительной болезни скончался Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
Сергей Турков начал работать в медицине в 1985 году. Прошел путь от врача-интерна до первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области.