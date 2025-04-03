Скончался бывший глава Новоуральска Владимир Машков

«Мы с ним всегда были на связи. В этом году Владимир Николаевич приезжал в Новоуральск на юбилей города и комбината. Он с радостью говорил о развитии города, о преобразованиях, которые происходят в округе, — сообщил нынешний глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. — Вечная память Владимиру Николаевичу. Он навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, целеустремленным и душой болеющим за город на Уральском перевале».