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Актуальная информация по паводку в Башкирии на утро 3 апреля

ГК ЧС: в Башкирии зафиксировали три новых случая подтопления.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило четыре сообщения о подтоплениях. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В настоящее время на особом контроле находятся Уфа, а также Чишминский и Белокатайский районы. В последнем зафиксировали новый случай подтопления: в деревне Юлдашево из-за подъема уровня воды в реке Ик подмыло дорожное полотно.

Наибольший подъем воды специалисты отмечают:

— на реке Тор в Мелеузовском районе (+29 сантиметров, текущий уровень — 292 см);

— на реке Белой в Белорецком районе (+22 см, текущий уровень — 208 см);

— на реке Киги в Кигинском районе (+6 см, текущий уровень — 225 см).

В то же время наблюдается снижение уровня:

— на реке Уфе в Караидельском районе (-27 см);

— в уфимском микрорайоне Шакша (-13 см);

— на реке Деме в Чишминском районе (-9 см).

Кирилл Первов заявил, что Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг водных объектов, ситуация остается на постоянном контроле.

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