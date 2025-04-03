Актуальная информация по паводку в Башкирии на утро 3 апреля

За последние сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило четыре сообщения о подтоплениях. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
В настоящее время на особом контроле находятся Уфа, а также Чишминский и Белокатайский районы. В последнем зафиксировали новый случай подтопления: в деревне Юлдашево из-за подъема уровня воды в реке Ик подмыло дорожное полотно.
Наибольший подъем воды специалисты отмечают:
— на реке Тор в Мелеузовском районе (+29 сантиметров, текущий уровень — 292 см);
— на реке Белой в Белорецком районе (+22 см, текущий уровень — 208 см);
— на реке Киги в Кигинском районе (+6 см, текущий уровень — 225 см).
В то же время наблюдается снижение уровня:
— на реке Уфе в Караидельском районе (-27 см);
— в уфимском микрорайоне Шакша (-13 см);
— на реке Деме в Чишминском районе (-9 см).
Кирилл Первов заявил, что Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг водных объектов, ситуация остается на постоянном контроле.
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