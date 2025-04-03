«К нам бы они не поступили бы ни на платные, ни на бюджет». Министр образования Иванец высказался о поступлении белорусских абитуриентов в Польшу

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ высказался о поступлении белорусских абитуриентов в Польшу.
Глава Минобразования акцентировал внимание на том, что последние годы, согласно динамике, число белорусских абитуриентов, которые поступают в вузы за границей, снижается.
— Это очень серьезное снижение, касается не только вузов России, но и Польши, и других стран, — подчеркнул Иванец.
Он заметил, что существует миф: якобы уезжают самые умные олимпиадники. Министр образования заявил, что более чем 85% ребят, являющихся победителями международных олимпиад, остались учиться в Беларуси. Он пояснил, что есть и те, кто поехал учиться по целевому направлению от Министерства промышленности в Россию в Московский физтех, чтобы вернуться и работать уже в стране на конкретном предприятии.
По словам Иванца, проводится мониторинг успеваемости тех белорусов, которые поступают в вузы за границей.
— Я должен сказать откровенно то, что часть ребят, которые поступают в Польшу либо другие недружественные страны, к нам бы они не поступили бы ни на платные, ни на бюджет, — отметил Министр образования.
Он уточнил, что поступить на медспециальность с 33 баллами ЦЭ по биологии — «мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик». Андрей Иванец добавил, что здесь вопрос в том числе и осознанного выбора не только профессии, но также и своих способностей под тот уровень, который абитуриент может получить.
Ранее министр образования Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025.
Тем временем Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси.
Вместе с тем министр образования Иванец сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.