«К нам бы они не поступили бы ни на платные, ни на бюджет». Министр образования Иванец высказался о поступлении белорусских абитуриентов в Польшу

Он уточнил, что поступить на медспециальность с 33 баллами ЦЭ по биологии — «мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик». Андрей Иванец добавил, что здесь вопрос в том числе и осознанного выбора не только профессии, но также и своих способностей под тот уровень, который абитуриент может получить.