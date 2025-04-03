Школу в Хабаровском районе готовят к капитальному ремонту

Специалисты уже укрепили фундамент на глубину больше 2,5 метра, провели дренаж, демонтировали фасад спортзала и старую плитку в холле. В столовой и пищеблоке убрали перегородки и проложили коммуникации. В спортзале залили пол стяжкой и покрасили стены.