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Школу в Хабаровском районе готовят к капитальному ремонту

Здание полностью обновят в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В школе села Ильинка Хабаровского района начали подготовку к капитальному ремонту. Здание, признанное аварийным, укрепляют, внутри уже ведутся демонтажные работы. Образовательное учреждение станет полностью обновленным, на это выделено больше 132 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты уже укрепили фундамент на глубину больше 2,5 метра, провели дренаж, демонтировали фасад спортзала и старую плитку в холле. В столовой и пищеблоке убрали перегородки и проложили коммуникации. В спортзале залили пол стяжкой и покрасили стены.

«Здание школы готово к капитальному ремонту. В этом году все работы будут завершены, этого ждут школьники, родители и педагоги», — сказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», средства привлечены благодаря поддержке федеральных властей. В этом году обновят еще две школы в селе Некрасовка.