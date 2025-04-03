Школу в Хабаровском районе готовят к капитальному ремонту

В школе села Ильинка Хабаровского района начали подготовку к капитальному ремонту. Здание, признанное аварийным, укрепляют, внутри уже ведутся демонтажные работы. Образовательное учреждение станет полностью обновленным, на это выделено больше 132 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты уже укрепили фундамент на глубину больше 2,5 метра, провели дренаж, демонтировали фасад спортзала и старую плитку в холле. В столовой и пищеблоке убрали перегородки и проложили коммуникации. В спортзале залили пол стяжкой и покрасили стены.
«Здание школы готово к капитальному ремонту. В этом году все работы будут завершены, этого ждут школьники, родители и педагоги», — сказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Ремонт идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», средства привлечены благодаря поддержке федеральных властей. В этом году обновят еще две школы в селе Некрасовка.