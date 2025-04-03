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В Ростовской области начался сезон активности опасных клещей

В Ростовской области начался сезон активности опасных иксодовых клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

В учреждении напомнили, что в донском регионе из-за укусов клещей можно заразиться такими страшными заболеваниями, как крымская геморрагическая лихорадка или иксодовый клещевой боррелиоз. Оба считаются очень опасными, в случае несвоевременного лечения могут превратить человека в глубокого инвалида.

На территории региона началась противоклещевая обработка. Её проводят на пастбищах, в местах массового отдыха людей, а также в местах содержания сельскохозяйственных животных.

Жителей региона призвали внимательно относиться к своему здоровью и использовать отпугивающие средства, а также надевать закрытую одежду при выезде на природу. Если клещ успел присосаться, лучше не снимать его самостоятельно, а обратиться за медицинской помощью.