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На границе с Россией появятся 600 бункеров: Эстония осенью начнет строительство линии укреплений

Эстония планирует возвести первые укрепления на границе с РФ к осени 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года Эстония начнет масштабное строительство защитных укреплений вдоль границы с Российской Федерацией. Согласно информации государственного телерадиовещания ERR, проект предусматривает возведение около 600 бетонных бункеров, способных выдерживать попадание артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Первые 14 оборонительных сооружений появятся в северо-восточной части границы, еще четыре — на юго-восточном участке. При реализации проекта будут использованы как государственные, так и частные земельные участки.

Представитель инженерных войск Эстонии Айнар Афанасьев сообщил, что при строительстве учитывается опыт боевых действий на Украине. Дополнительно планируется применять противодронные сетки и другие защитные средства.

Афанасьев также отметил, что в случае военного конфликта эстонские военные готовы оперативно минировать приграничную территорию и разрушать инфраструктурные объекты, включая мосты и трубопроводы.

Прежде парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Известно, что «за» принятие законопроекта проголосовали лишь 14 эстонских депутатов, а вот противоположные голоса отдали остальные 61.