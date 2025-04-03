Досаева попросили обосновать цены на тепло в Алматы

Первоисточником являются энергоисточники, за счет которых поставляется отопление, горячая вода. Наш департамент регулирования естественных монополий очень жестко контролирует эти вещи. Но, к сожалению, в городе большая доля потребителей, у которых нет приборов учета. Они по старым нормам платили. Поэтому мы сделали дифференциацию: у тех, кто ставит приборы учета, один тариф, а те, кто без приборов учета, платят по завышенным тарифам. Поэтому мы хотели простимулировать горожан, чтобы у них приборы учета появились.