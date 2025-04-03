Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досаева попросили обосновать цены на тепло в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района ответил на вопрос о тарифах на теплоснабжение, передает Tengrinews.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Во время интерактива с населением главу города попросили обосновать высокие тарифы на горячую воду и отопление.

Первоисточником являются энергоисточники, за счет которых поставляется отопление, горячая вода. Наш департамент регулирования естественных монополий очень жестко контролирует эти вещи. Но, к сожалению, в городе большая доля потребителей, у которых нет приборов учета. Они по старым нормам платили. Поэтому мы сделали дифференциацию: у тех, кто ставит приборы учета, один тариф, а те, кто без приборов учета, платят по завышенным тарифам. Поэтому мы хотели простимулировать горожан, чтобы у них приборы учета появились.

сказал Ерболат Досаев

Он также напомнил, что для социально уязвимых слоев населения существует программа субсидирования.

Кому необходима поддержка, могут обратиться в районное отделение и получить ее. Деньги в бюджете предусмотрены. Все остальные платят по рынку, как положено, потому что я считаю, что нынешние тарифы сильно субсидированы.

заключил Досаев