NASA: угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной

Диаметр 2024 YR4 составляет 53−67 метров. Он был открыт открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Астероид относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года.