NASA: угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной

В феврале NASA оценило вероятность столкновения астероида с Луной в 1,7%. Теперь она составляет 3,8%. По прогнозам ученых, столкновение может произойти 22 декабря 2032 года.
Падение же астероида на Землю ученые практически исключили.
Диаметр 2024 YR4 составляет 53−67 метров. Он был открыт открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Астероид относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года.
Ранее астрономы заявляли, что для отклонения астероида от опасной траектории может потребоваться ядерное оружие.
На фоне этого Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности объявило набор сотрудников на должность «по планетарной обороне», которые будут заниматься мониторингом перемещения потенциально опасных астероидов и созданием системы раннего оповещения об угрозе с их стороны.