Общественная палата отказалась усыплять бездомных животных

В ОП РФ отметили, что в большинстве случаев нападают на людей собаки, имеющие хозяев.
Общественная палата Российской Федерации выразила свою позицию против законопроекта, направленного на изменение подходов к управлению численностью бездомных животных. Документ предложен группой депутатов Госдумы и был представлен на рассмотрение в конце февраля.
«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… “Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, — сказано в заключении ОП РФ. Информацию сообщает “РИА Новости”.
В заключении Общественной палаты указывается, что такой подход вызывает серьезные опасения и не поддерживается общественностью. Эксперты обратили внимание на то, что значительная часть нападений животных происходит со стороны домашних, а не бездомных животных. Поэтому акцент должен быть сделан на усиление контроля за домашними животными и ответственности их владельцев.
Кроме того, эксперты подчеркивают необходимость развития и улучшения практики применения метода отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения животных (ОСВВ), а также важность поддержки приютов и сотрудничества с волонтерскими организациями. Эти меры могут способствовать более гуманному и эффективному регулированию численности бездомных животных, избегая крайних мер, таких как установление предельных сроков содержания и умерщвление.
Сейчас законопроект предусматривает отмену возвращения бездомных животных на место их прежнего обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Вместо этого вводится предложение о предельных сроках содержания животных в приютах, после которых животные должны быть умерщвлены гуманным способом, если не найдут нового дома.