Общественная палата отказалась усыплять бездомных животных

В заключении Общественной палаты указывается, что такой подход вызывает серьезные опасения и не поддерживается общественностью. Эксперты обратили внимание на то, что значительная часть нападений животных происходит со стороны домашних, а не бездомных животных. Поэтому акцент должен быть сделан на усиление контроля за домашними животными и ответственности их владельцев.