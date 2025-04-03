В Ростове-на-Дону ожидается пасмурная и теплая погода 3 апреля

В четверг, 3 апреля, на протяжении всего дня в донской столице ожидается пасмурная погода. Влажность в этот день составляет 70%. Возможно в течение дня пройдет небольшой дождь. Утром в городе ожидается +13…+16 градусов. В дневное время столбики термометров достигнут отметки в +18 градусов. Вечером температура воздуха составит +17.