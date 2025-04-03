Спасенные в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Два гималайских медвежонка, которых в середине марта обнаружили без матери инспекторы охотнадзора в Приморье, успешно проходят реабилитацию и набрали вес в реабилитационном центре, сообщает краевое минприроды.
Отмечается, что двух медвежат гималайского медведя в середине марта обнаружили сотрудники госохотнадзора и КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» на лесосеке в Пожарском районе края. Животных доставили их в центр реабилитации диких животных «Центр “Тигр” в селе Алексеевка.
«Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении краевого минприроды.
Центр «Тигр» создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.