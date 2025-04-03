Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Нетаньяху не побоялся ордера МУС на арест и приехал в Венгрию.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на то, что в отношении главы государства действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом в соцсетях сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр под снимком Нетаньяху в аэропорту.

Израильские средства массовой информации отмечают, что для Нетаньяху это первая поездка в Европу с момента выдачи на его имя ордера МУС.

В ноябре 2023 года Турция подала иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде палестинского народа в секторе Газа.

Позже стало известно, что международный уголовный суд (МУС) намерен добиваться ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского Минобороны Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара по обвинению в военных преступлениях.

Советник офиса Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил в ответ, что решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиться ордеров на арест премьера Израиля переходит красную черту и является «кровавым наветом» на еврейское государство.