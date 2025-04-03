Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на то, что в отношении главы государства действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом в соцсетях сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.