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Проезд по трассе «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью будет бесплатным

Участок федеральной трассы между Екатеринбургом и Тюменью будет бесплатным.

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью останется бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

К 2026 году трассу планируют расширить до четырех полос. Другие участки М-12, строящиеся «Автодором», будут платными. В частности, «Автодор» ведет строительство участка, соединяющего Дюртюли (Башкортостан) и Ачит (Свердловская область), проходящего через территорию Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Стоимость проезда по этому участку пока не определена, пишет «РБК-Тюмень».

Трасса М-12, известная как «Восток», должна соединить Москву с Екатеринбургом и Тюменью. Поручение о ее строительстве давал лично президент РФ Владимир Путин. Автобан станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Планируется, что до Екатеринбурга дорога дойдет до конца 2025 года.