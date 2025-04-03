Проезд по трассе «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью будет бесплатным

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью останется бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
К 2026 году трассу планируют расширить до четырех полос. Другие участки М-12, строящиеся «Автодором», будут платными. В частности, «Автодор» ведет строительство участка, соединяющего Дюртюли (Башкортостан) и Ачит (Свердловская область), проходящего через территорию Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Стоимость проезда по этому участку пока не определена, пишет «РБК-Тюмень».
Трасса М-12, известная как «Восток», должна соединить Москву с Екатеринбургом и Тюменью. Поручение о ее строительстве давал лично президент РФ Владимир Путин. Автобан станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Планируется, что до Екатеринбурга дорога дойдет до конца 2025 года.