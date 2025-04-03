Проезд по трассе «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью будет бесплатным

К 2026 году трассу планируют расширить до четырех полос. Другие участки М-12, строящиеся «Автодором», будут платными. В частности, «Автодор» ведет строительство участка, соединяющего Дюртюли (Башкортостан) и Ачит (Свердловская область), проходящего через территорию Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Стоимость проезда по этому участку пока не определена, пишет «РБК-Тюмень».