95 лет назад родился Гельмут Коль, убедивший Горбачева отдать ГДР Западу

Валентин Фалин вспоминал о своем разговоре с Горбачевым по поводу объединения Германии. Он заявил президенту СССР, что у Москвы есть все возможности, чтобы добиться для Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток. «По опросам, 74% населения нас поддержит». Он: «Боюсь, поезд уже ушел». На деле он им сказал: «Дайте нам 4,5 млрд марок накормить людей». И все. Даже не списал долги Советского Союза обеим Германиям, хотя одно наше имущество в ГДР стоило под триллион!".