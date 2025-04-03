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В Омской области мобильного оператора оштрафовали на 1,2 млн рублей

Он допустил два мошеннических звонка и хищение денег у пенсионера.
Источник: Комсомольская правда

В Омском районе прокуратура выявила факт бездействия оператора сотовой связи: он не прекратил оказывать услуги преступникам, использовавшим подменные номера. Летом-2024 мошенники звонили пенсионеру, который в итоге лишился 200 тысяч рублей.

«Оператором мобильной связи дважды допущен пропуск в свою сеть входящих соединений из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе», — поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.

Злоумышленникам удалось убедить омского пенсионера в том, что государство изымает из оборота деньги граждан из-за перевыпуска купюр. Уголовное дело о хищении сотен тысяч рублей расследуют по статье № 159 УК Российской Федерации.

За допущение незаконного трафика в сеть оператор связи привлечен к административной ответственности. Он заплатит штрафы по 600 тысяч рублей за каждый пропущенный звонок мошенников.

Ранее «КП Омск» рассказала, что прокуратура расследовала уголовное дело по факту нападения на сотрудника ПВЗ.