В Омской области мобильного оператора оштрафовали на 1,2 млн рублей

В Омском районе прокуратура выявила факт бездействия оператора сотовой связи: он не прекратил оказывать услуги преступникам, использовавшим подменные номера. Летом-2024 мошенники звонили пенсионеру, который в итоге лишился 200 тысяч рублей.
«Оператором мобильной связи дважды допущен пропуск в свою сеть входящих соединений из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе», — поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.
Злоумышленникам удалось убедить омского пенсионера в том, что государство изымает из оборота деньги граждан из-за перевыпуска купюр. Уголовное дело о хищении сотен тысяч рублей расследуют по статье № 159 УК Российской Федерации.
За допущение незаконного трафика в сеть оператор связи привлечен к административной ответственности. Он заплатит штрафы по 600 тысяч рублей за каждый пропущенный звонок мошенников.
Ранее «КП Омск» рассказала, что прокуратура расследовала уголовное дело по факту нападения на сотрудника ПВЗ.