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Работу больниц, поликлиник и соцучреждений оптимизируют в Хабаровском крае

Очереди станут короче, оформление документов — быстрее.

Источник: Комсомольская правда

14 учреждений здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта в Хабаровском крае улучшат работу в этом году. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» они внедрят новые технологии, которые позволят упростить процессы и сделать обслуживание удобнее. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас проект уже действует в нескольких больницах и поликлиниках. Врачи начали быстрее принимать пациентов, время ожидания сократилось, а оформление документов стало проще. В этом году изменения коснутся еще и учреждений культуры и спорта. В их числе — зоосад «Приамурский», Дальневосточный художественный музей и Хабаровский парк имени Муравьёва-Амурского.

«Мы ежегодно проводим мероприятия для сотен людей. Важно, чтобы наши участники получали комфортные условия и хотели вернуться снова», — рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.

Проект уже запущен в Хабаровске, Комсомольске и Бикине. Работа станет быстрее, очереди уменьшатся, а оформление документов упростят. Компании реального сектора экономики также могут подать заявку на участие через портал производительность.рф.