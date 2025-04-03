Работу больниц, поликлиник и соцучреждений оптимизируют в Хабаровском крае

Сейчас проект уже действует в нескольких больницах и поликлиниках. Врачи начали быстрее принимать пациентов, время ожидания сократилось, а оформление документов стало проще. В этом году изменения коснутся еще и учреждений культуры и спорта. В их числе — зоосад «Приамурский», Дальневосточный художественный музей и Хабаровский парк имени Муравьёва-Амурского.