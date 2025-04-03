Не украли, но изъяли: турист в Приморье лишился почти 1,8 млн рублей

Таможня изъяла почти 1,8 млн рублей у туриста в Приморье. Иностранец, прибывший в Россию из Китая, не задекларировал денежные средства и попал в поле зрения таможенников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
В ведомстве уточнили, что 36-летний гость из-за рубежа нервничал, отворачивался от инспектора и одергивал одежду. При досмотре таможенники обнаружили у него за поясом брюк два свертка, обмотанных скотчем, в которых находились пятитысячные купюры — в общей сумме 1 млн 790 тысяч рублей.
Гражданин пояснил, что спрятал деньги, так как боялся, что их украдут, а о необходимости письменно декларировать денежные средства, если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, он якобы не знал. Сейчас деньги изъяты и переданы в камеру хранения вещественных доказательств. Турист привлечён к административной ответственности, ему грозит штраф до трёхкратного размера сокрытой наличности с её возможной конфискацией.
Ранее сотрудники Уссурийской таможни задержали гражданку России, которая пыталась незаконно ввезти крупную сумму денег через пункт пропуска МАПП Пограничный. Во время досмотра таможенники обнаружили у неё 5,7 млн рублей и 100 долларов США, спрятанные в пакетах в области живота под верхней одеждой.