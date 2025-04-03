Не украли, но изъяли: турист в Приморье лишился почти 1,8 млн рублей

Гражданин пояснил, что спрятал деньги, так как боялся, что их украдут, а о необходимости письменно декларировать денежные средства, если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, он якобы не знал. Сейчас деньги изъяты и переданы в камеру хранения вещественных доказательств. Турист привлечён к административной ответственности, ему грозит штраф до трёхкратного размера сокрытой наличности с её возможной конфискацией.