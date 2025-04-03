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Как узбекистанцев обманывают на паломничестве

Vaib.uz (Узбекистан. 3 апреля). В последнее время в социальных сетях появляется всё больше жалоб от граждан Узбекистана, столкнувшихся с обманом при организации малого паломничества — умры. Люди рассказывают, как передавали деньги посредникам или туристическим компаниям, а в ответ — ни поездки, ни возврата средств.

Источник: Vaib.Uz

Как правило, жалобы делятся на два основных типа. В первом случае мошенники просто исчезают с деньгами, пообещав организовать паломничество. Во втором — людей действительно отправляют в Саудовскую Аравию, но делают это неофициально, без оформления необходимых документов.

В результате паломники оказываются в сложной ситуации: их могут остановить для проверки, им приходится объясняться с правоохранительными органами. Кроме того, обещанный уровень сервиса не соответствует действительности: вместо комфорта — плохие условия проживания и некачественное питание.

В Комитете по развитию туризма напомнили, что избежать подобных ситуаций очень просто. Для этого существует официальный реестр лицензированных компаний, которые имеют право на организацию умры. Если компании нет в этом списке — значит, она действует незаконно, и рано или поздно это приведёт к проблемам.

Также сообщается, что в самой Саудовской Аравии сейчас фиксируется немало случаев, когда паломники из Узбекистана, воспользовавшиеся услугами нелегальных фирм, оказываются в крайне неблагоприятных условиях.

Список официальных лицензированных компаний, имеющих право организовывать умру, доступен на сайте Комитета по делам религий. Перед организацией поездки важно проверить, входит ли выбранная фирма в этот перечень.