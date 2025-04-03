Как узбекистанцев обманывают на паломничестве

В Комитете по развитию туризма напомнили, что избежать подобных ситуаций очень просто. Для этого существует официальный реестр лицензированных компаний, которые имеют право на организацию умры. Если компании нет в этом списке — значит, она действует незаконно, и рано или поздно это приведёт к проблемам.