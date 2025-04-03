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На станции Уфа-Дема второй день подряд был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

2 апреля в Уфе был побит двухлетний температурный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 2 апреля, в Уфе был побит двухлетний температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +19,0 градуса. Прошлый максимум зарегистрировали в 2023 году — +17,1°.

По данным метеорологов, вчера днем в республике преобладающая температура воздуха была +18, +20°. Самую высокую (+20,1°) зафиксировали метеостанции Архангельское и Стерлитамак. В тоже время в крайних северных районах Башкирии было ощутимо холоднее — до +14°.

Напомним, температурный рекорд в Уфе был побит и вчера — +16,0 градуса. Прошлый максимум тепла датировался 1995 годом.

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