На станции Уфа-Дема второй день подряд был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Вчера днем, 2 апреля, в Уфе был побит двухлетний температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +19,0 градуса. Прошлый максимум зарегистрировали в 2023 году — +17,1°.
По данным метеорологов, вчера днем в республике преобладающая температура воздуха была +18, +20°. Самую высокую (+20,1°) зафиксировали метеостанции Архангельское и Стерлитамак. В тоже время в крайних северных районах Башкирии было ощутимо холоднее — до +14°.
Напомним, температурный рекорд в Уфе был побит и вчера — +16,0 градуса. Прошлый максимум тепла датировался 1995 годом.
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