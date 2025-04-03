В Екатеринбурге обсудили, как обезопасить пешеходов от самокатчиков

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный теме правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности — в частности, самокатов, которые заполонили улицы с приходом весны. Обсуждение состоялось в Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева. В нем приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Законодательного собрания региона, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ГИБДД и научного сообщества.
Тема электросамокатов сегодня очень актуальна для екатеринбуржцев. В первый же день весеннего сезона камеры видеонаблюдения и очевидцы начали фиксировать нарушения со стороны водителей СИМ. В этом сезоне кикшеринговые компании планируют выставить на улицы Екатеринбурга более 16 тыс. самокатов. Они заполоняют тротуары, создавая реальную опасность для пешеходов. Езда с пассажирами, подрезание пешеходов, пересечение пешеходных переходов, не спешиваясь — все эти нарушения ежегодно приводят к большому числу ДТП, виновниками которых становятся самокатчики.
Согласно официальной статистике, озвученной начальником отдела исполнения административного законодательства управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Айдаром Хузиным, в прошлом сезоне в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе — 33 ребенка. Информации по фактическому числу ДТП и пострадавшим не существует: идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно. К новому сезону использования электросамокатов Свердловская область пришла с теми же проблемами, что и в прошлом году.
Депутат Законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Алексей Свалов уверен, что электросамокатам в центре Екатеринбурга не место.
«Опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга в марте 2025 года, показал, что большинство из опрошенных категорически против электросамокатов. Именно пешеходы стали заложниками ситуации: они вынуждены постоянно оборачиваться и, избегая травм, уступать дорогу самокатам на тротуарах, где имеют законное преимущество. Кикшеринговые компании не соблюдают договоренностей, отраженных в соглашении с администрацией Екатеринбурга. Мы видим это каждый день: самокаты хаотично разбросаны по всему городу, в том числе, возле метро, хотя это напрямую противоречит соглашению, ими далеко не всегда соблюдается предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП. Сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения», — отметил Алексей Свалов.
Он выразил уверенность, что администрация города должна поставить на первое место безопасность и комфорт пешеходов.
«Мое мнение неизменно: пока в городе нет необходимой инфраструктуры для СИМ, электросамокатам не место в центре Екатеринбурга. И примеры других городов, закрепленные на законодательном уровне, говорят о том, что это возможно», — резюмировал депутат.
О необходимости качественно менять подход к работе с кикшеринговыми компаниями заявил и начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Евгений Мышленник. «В данной ситуации необходимо пересмотреть соглашения, заключенные с операторами, предоставляющие в аренду СИМ, дополнить их некоторыми пунктами, регламентирующими именно ограничения и их ответственность в части предоставления данных транспортных средств в аренду», — отметил он.
На круглом столе прозвучали предложения усилить контроль за соблюдением договоренностей кикшеринговыми операторами, обязать их обеспечить пользователей средствами защиты, увеличить идентификационные номера на самокатах, которые в настоящий момент разглядеть практически невозможно, проработать вопрос об эвакуации самокатов с территорий общего пользования, которые не предусмотрены для стоянки СИМ, со штрафными санкциями для оператора, убрать самокаты с пешеходной и проезжей частей. Там, где отсутствует возможность организации выделенной полосы для СИМ, самокатчиков быть не должно. Кроме того, выдвинуто предложение внести в КОАП РФ изменения, касающиеся ответственности операторов за попадание в ДТП арендованных у них самокатов.
Профессор кафедры предпринимательского права имени В. С. Якушева УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева Мария Бажина отметила, что университет готов оказать юридическую поддержку в вопросах правового регулирования эксплуатации СИМ. «Мы готовы работать в разных направлениях, в том числе, помочь разработать типовой проект соглашения с кикшеринговыми компаниями с акцентом на гражданско-правовую ответственность операторов. Данный документ будет прежде всего направлен на обеспечение безопасности пешеходов и минимизацию ДТП с участием самокатчиков. Для этого важно грамотно прописать обязанности и ответственность кикшеринговых компаний, которые планируют продолжать работу в Екатеринбурге», — подчеркнула Мария Бажина.
Помимо этого, на круглом столе был поднят вопрос о верификации личности пользователя средством индивидуальной мобильности при помощи авторизации через портал «Госуслуги». Эта мера поможет существенно снизить число бесфигурантных ДТП и привлекать нарушителей к ответственности.