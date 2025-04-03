В Екатеринбурге обсудили, как обезопасить пешеходов от самокатчиков

«Опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга в марте 2025 года, показал, что большинство из опрошенных категорически против электросамокатов. Именно пешеходы стали заложниками ситуации: они вынуждены постоянно оборачиваться и, избегая травм, уступать дорогу самокатам на тротуарах, где имеют законное преимущество. Кикшеринговые компании не соблюдают договоренностей, отраженных в соглашении с администрацией Екатеринбурга. Мы видим это каждый день: самокаты хаотично разбросаны по всему городу, в том числе, возле метро, хотя это напрямую противоречит соглашению, ими далеко не всегда соблюдается предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП. Сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения», — отметил Алексей Свалов.