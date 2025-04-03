Ложные звонки о бомбах сорвали занятия двух учебных заведений Владивостока

Пресс-служба университета подтвердила факт эвакуации: людей вывели из учебных зданий и общежитий, преподавателям разрешили покинуть территорию. Курсанты рассказали, что первоначально доступ в помещения планировали ограничить до двух часов дня, но уже через тридцать минут после начала проверки разрешили вернуться. Один из учащихся отметил, что после эвакуации им запретили возвращаться в общежития, а преподаватели разрешили действовать по своему усмотрению.