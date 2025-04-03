Ложные звонки о бомбах сорвали занятия двух учебных заведений Владивостока

Во Владивостоке в четверг, 3 апреля, экстренно эвакуировали студентов и сотрудников Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского и Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа из-за анонимных угроз о минировании. Как сообщили корреспондентам «Новостей Владивостока на VL.ru», первым сигнал о возможном взрывном устройстве получил МГУ — неизвестный позвонил в вуз, заявив о заложенной бомбе в одном из корпусов.
Пресс-служба университета подтвердила факт эвакуации: людей вывели из учебных зданий и общежитий, преподавателям разрешили покинуть территорию. Курсанты рассказали, что первоначально доступ в помещения планировали ограничить до двух часов дня, но уже через тридцать минут после начала проверки разрешили вернуться. Один из учащихся отметил, что после эвакуации им запретили возвращаться в общежития, а преподаватели разрешили действовать по своему усмотрению.
Параллельно аналогичный вызов поступил в колледж ДВГГТК на Карбышева. Там полностью эвакуировали учащихся и отменили занятия, отправив студентов домой. Позже в обоих случаях угрозы признали ложными.
Сегодня же в Университетской школе ДВФУ должны были пройти антитеррористические учения, но их перенесли на 10 апреля.