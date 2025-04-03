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Приморье окажется во власти мощных магнитных бурь: последствия ощутит каждый

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля, ФедералПресс. Весь апрель Земля будет находиться под воздействием геомагнитной активности. Как объяснили ученые, это связано с солнечными вспышками, которые провоцируют колебания магнитного поля.

Источник: ESA

Жителям Приморского края в апреле стоит подготовиться к серии магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на самочувствии. По данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии, первые геомагнитные возмущения начнутся уже 4 апреля и продлятся с разной интенсивностью до конца месяца.

В России интенсивность магнитных бурь измеряют по 9-балльной шкале, где каждый уровень соответствует определенной силе геомагнитных возмущений. Согласно этой системе, бури до 3 баллов считаются слабыми и практически не ощущаются, тогда как колебания в 4−5 баллов уже могут вызывать легкое недомогание у метеозависимых людей. Наиболее опасными считаются бури силой 6−7 баллов, которые способны провоцировать головные боли, скачки давления и нарушения сна. 8−9 баллов — максимальный уровень опасности, когда даже здоровые люди могут ощущать сильную усталость и недомогание, а технические системы иногда дают сбои.

Именно такие мощные бури ожидаются в Приморье 7—9 апреля, что требует особой внимательности к своему самочувствию. Затем активность постепенно пойдет на спад до 5-го уровня и сохранится до вечера 11 апреля. 12—13 апреля магнитосфера вновь проявит активность до 5-го уровня, а к 15 апреля ситуация стабилизируется до 3-го уровня. Очередная серия колебаний прогнозируется с 18 по 25 апреля — в этот период бури будут достигать 4-го уровня.

Медики предупреждают, что в эти дни особенно внимательными к своему здоровью нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, метеозависимостью. Магнитные бури могут вызывать головные боли и мигрени, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний, повышенную утомляемость и раздражительность.

Для минимизации негативных последствий врачи рекомендуют ограничить физические и эмоциональные нагрузки в дни повышенной солнечной активности и отказаться от алкоголя. Также необходимо иметь под рукой необходимые лекарства, особенно гипертоникам. Следует больше времени проводить на свежем воздухе, но длительного пребывания на солнце все же лучше избегать.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в апреле и мае в Приморском крае ожидается больше осадков, чем обычно. В целом до сентября температура воздуха будет немного выше климатической нормы.