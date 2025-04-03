Приморье окажется во власти мощных магнитных бурь: последствия ощутит каждый

В России интенсивность магнитных бурь измеряют по 9-балльной шкале, где каждый уровень соответствует определенной силе геомагнитных возмущений. Согласно этой системе, бури до 3 баллов считаются слабыми и практически не ощущаются, тогда как колебания в 4−5 баллов уже могут вызывать легкое недомогание у метеозависимых людей. Наиболее опасными считаются бури силой 6−7 баллов, которые способны провоцировать головные боли, скачки давления и нарушения сна. 8−9 баллов — максимальный уровень опасности, когда даже здоровые люди могут ощущать сильную усталость и недомогание, а технические системы иногда дают сбои.