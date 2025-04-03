Вылеты из Уфы запланированы в 07.05. В обратном направлении лайнеры будут отправляться в 13.10. Время местное для каждого аэропорта. Путь между городами займет 3 часа 5 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы.
Для жителей Башкирии открывается новое направление Уфа — Горно-Алтайск
Для жителей Башкирии открывается новое направление Уфа — Горно-Алтайск. Прямым рейсом можно будет вылететь с 3 июня. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять маршрут по вторникам на самолетах российского производства Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.