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Для жителей Башкирии открывается новое направление Уфа — Горно-Алтайск

Для жителей Башкирии открывается новое направление Уфа — Горно-Алтайск. Прямым рейсом можно будет вылететь с 3 июня. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять маршрут по вторникам на самолетах российского производства Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Источник: Башинформ

Вылеты из Уфы запланированы в 07.05. В обратном направлении лайнеры будут отправляться в 13.10. Время местное для каждого аэропорта. Путь между городами займет 3 часа 5 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы.