Еще три района Беларуси определились с днями трезвости

Так, в Рогачевском районе антиалкогольный акций пройдет много: с 8:00 24 мая до 8:00 25 мая, с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня, с 8:00 7 апреля до 8:00 8 апреля, с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая, с 8:00 30 июня до 8:00 1 июля, с 8:00 11 июля до 8:00 12 июля, с 8:00 3 октября до 8:00 4 октября, с 8:00 10 октября до 8:00 11 октября, с 8:00 15 декабря до 8:00 16 декабря.
В Глусском районе продажу алкогольных напитков будет ограничена с 00:00 до 24:00 24 мая, 13 июня и 1 сентября.
В Кличевском районе акции «Дни трезвости» пройдут в эти же дни — 24 мая, 13 июня и 1 сентября также с 00:00 до 24:00. Однако эти ограничения на территории Рогачевского района не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в объектах общепита, а в Глусском и Кличевском — также на розлив и на продажу в магазинах для проведения ритуальных и свадебных торжеств.