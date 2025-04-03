Еще три района Беларуси определились с днями трезвости

В Кличевском районе акции «Дни трезвости» пройдут в эти же дни — 24 мая, 13 июня и 1 сентября также с 00:00 до 24:00. Однако эти ограничения на территории Рогачевского района не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в объектах общепита, а в Глусском и Кличевском — также на розлив и на продажу в магазинах для проведения ритуальных и свадебных торжеств.