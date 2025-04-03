Самарцам предлагают сдать на переработку автомобильные шины

В Самаре местные жители и предприниматели могут бесплатно сдать на переработку и утилизацию автомобильные шины. Управление вторичных ресурсов может принять покрышки от легковых и грузовых шин диаметром до R22,5, в том числе шипованные и крашеные, а также камеры легковых и грузовых шин. Об этом сообщили в мэрии.
«Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины. Для утилизации отработанных покрышек, потребуется заключить с ПАО “Татнефть” договор», — рассказали в пресс-службе.
Узнать условия можно на сайте и по телефонам:
Напомним, автомобильные шины относятся к отходам IV класса опасности. При неправильной утилизации они могут попасть на свалку и выделять токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы.