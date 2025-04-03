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Самарцам предлагают сдать на переработку автомобильные шины

Жители Самары могут в Зубчаниновке бесплатно сдать на утилизацию ненужные шины.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители и предприниматели могут бесплатно сдать на переработку и утилизацию автомобильные шины. Управление вторичных ресурсов может принять покрышки от легковых и грузовых шин диаметром до R22,5, в том числе шипованные и крашеные, а также камеры легковых и грузовых шин. Об этом сообщили в мэрии.

«Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины. Для утилизации отработанных покрышек, потребуется заключить с ПАО “Татнефть” договор», — рассказали в пресс-службе.

Узнать условия можно на сайте и по телефонам: 8 (855) 330−42−39, доб. 57491, 8 (917) 255−22−88. Участок переработки находится в поселке Зубчаниновка на улице Товарной, 72. Он работает каждый день с 8:00 до 20:00.

Напомним, автомобильные шины относятся к отходам IV класса опасности. При неправильной утилизации они могут попасть на свалку и выделять токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы.