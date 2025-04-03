Движение поездов на станции Зеледеево после схода 9 вагонов восстановлено

3 апреля с 5:13 по местному времени полностью восстановлено движение поездов по железной дороге в районе станции Зеледеево. Об этом сообщает zapad24.ru.
Напомним, утром 2 апреля сошли с рельсов девять груженых металлоломом вагонов грузового поезда. Обошлось без их опрокидывания. Инцидент произошел на участке Ачинск-1 — Красноярск.
Известно, в устранении его последствий участвовали более 100 железнодорожников, два восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники.
После этого поезда пропускали по соседнему пути, и некоторое время из-за произошедшего они прибывали с опозданием. Маршруты некоторых из них были сокращены.
Сейчас перевозки пассажиров и грузов по железной дороге осуществляются в штатном режиме.