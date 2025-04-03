В Ростовской области начался сезон активности у иксодовых клещей

Отметим, что они могут переносить Крымскую геморрагическую лихорадку, а также иксодовые клещевые боррелиозы. Все это представляет серьезную опасность для организма человека. Поэтому важно регулярно проводить противоклещевую обработку пастбищ, зон отдыха и сельскохозяйственных животных.