В Ростовской области начался сезон активности у иксодовых клещей

В Ростовской области начался сезон активности опасных иксодовых клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о мерах профилактики и потенциальных рисках для населения.
Отметим, что они могут переносить Крымскую геморрагическую лихорадку, а также иксодовые клещевые боррелиозы. Все это представляет серьезную опасность для организма человека. Поэтому важно регулярно проводить противоклещевую обработку пастбищ, зон отдыха и сельскохозяйственных животных.
На текущий момент случаев заболеваний в регионе не зарегистрировано.
— Природные очаги этих инфекций в области существуют, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, — подчеркнули в региональном ведомстве.