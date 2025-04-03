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В Ростовской области начался сезон активности у иксодовых клещей

Клещи атакуют: Роспотребнадзор предупредил об опасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начался сезон активности опасных иксодовых клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о мерах профилактики и потенциальных рисках для населения.

Отметим, что они могут переносить Крымскую геморрагическую лихорадку, а также иксодовые клещевые боррелиозы. Все это представляет серьезную опасность для организма человека. Поэтому важно регулярно проводить противоклещевую обработку пастбищ, зон отдыха и сельскохозяйственных животных.

На текущий момент случаев заболеваний в регионе не зарегистрировано.

— Природные очаги этих инфекций в области существуют, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, — подчеркнули в региональном ведомстве.