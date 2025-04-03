В Иркутске началась сезонная очистка памятников и арт-объектов

С приходом тепла в городе стартовала плановая программа по уходу за монументальным наследием. Ежемесячной очистке будут подвергаться более 60 памятников, скульптур и мемориальных комплексов, расположенных в парках, скверах и на других общественных пространствах областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.