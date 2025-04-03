В Иркутске началась сезонная очистка памятников и арт-объектов

С приходом тепла в городе стартовала плановая программа по уходу за монументальным наследием. Ежемесячной очистке будут подвергаться более 60 памятников, скульптур и мемориальных комплексов, расположенных в парках, скверах и на других общественных пространствах областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Первыми привели в порядок наиболее значимые городские объекты, включая памятники Владимиру Ленину, святым Петру и Февронии, генералу Белобородову, скульптуру «Женщина с ребенком», а также мемориальные комплексы «Вечный огонь» и погибшим иркутянам.
— Для этих работ используем специализированное оборудование и технику: небольшие объекты очищаем водяным потоком вручную, крупные — при помощи автовышки. Применяем безопасные моющие средства, которые безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхность, — рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Параллельно в городе активизированы работы по санитарной уборке. По распоряжению мэра Руслана Болотова особое внимание уделяют очистке дорожной инфраструктуры, дворовых территорий и пешеходных зон. С 15 апреля к этим мероприятиям добавится традиционный весенний месячник по саночистке города.