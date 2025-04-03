В мэрии Владивостока прояснили ситуацию с собаками на строительной площадке

Во Владивостоке провели проверку после распространения тревожных сообщений о возможном жестоком обращении с животными на строительной площадке в районе улицы Сабанеева. Мэрия города направила информацию специалистам административно-территориального управления Первореченского района, которые организовали рабочий выезд на указанный объект, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, в публикациях говорилось, что якобы на территории стройки убивают собак и используют их мясо в пищу. Также утверждалось, что рядом были замечены шкуры животных, а на видеозаписи были запечатлены собаки, которых ловили и держали на привязи. Инцидентом заинтересовалась полиция Владивостока.
В мэрии Владивостока после выезда специалистов разъяснили ситуацию: на территории стройки действительно живут три собаки, которых рабочие держат на привязи во время работы — чтобы те не мешали перемещению техники и не попадали под кран.
Так называемые «шкуры» оказались связками сушёной рыбы, а в подозрительной кастрюле мариновали традиционное корейское блюдо — кимчи. Также отмечается, что все рабочие находятся на стройке официально.