В мэрии Владивостока прояснили ситуацию с собаками на строительной площадке

Напомним, в публикациях говорилось, что якобы на территории стройки убивают собак и используют их мясо в пищу. Также утверждалось, что рядом были замечены шкуры животных, а на видеозаписи были запечатлены собаки, которых ловили и держали на привязи. Инцидентом заинтересовалась полиция Владивостока.