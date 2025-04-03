Узбекистанцев снова пугают нашествием саранчи. Что происходит на самом деле?

Чиновники напомнили, что климат Узбекистана благоприятен для развития саранчи, а сама страна находится в исторической зоне её обитания. В республике можно встретить до 200 видов саранчи, из которых 6−8 видов способны образовывать стаи. Именно против этих видов ежегодно проводится химическая борьба, так как насекомые могут серьёзно повредить сельскохозяйственные культуры и пастбища.