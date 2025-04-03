Узбекистанцев снова пугают нашествием саранчи. Что происходит на самом деле?

На ситуацию отреагировали в Агентстве по карантину и защите растений, подчеркнув: поводов для паники нет. По словам представителей ведомства, борьба с саранчой ведётся планомерно, и для этого уже подготовлены все необходимые ресурсы. В стране действуют специальные мобильные отряды, оснащённые техникой и средствами для химической обработки.
Чиновники напомнили, что климат Узбекистана благоприятен для развития саранчи, а сама страна находится в исторической зоне её обитания. В республике можно встретить до 200 видов саранчи, из которых 6−8 видов способны образовывать стаи. Именно против этих видов ежегодно проводится химическая борьба, так как насекомые могут серьёзно повредить сельскохозяйственные культуры и пастбища.
Важно: все работы по химической обработке территории проводятся бесплатно. Если вы заметили скопление саранчи — немедленно сообщите об этом по телефонам 1288 или (71) 202−28−88.
На данный момент активные работы уже идут в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях. С 22 марта там обрабатываются тысячи гектаров земли — работают 30 специализированных отрядов с привлечением сотен специалистов.
Специалисты уверяют: ситуация под контролем, и никаких «апокалиптических» сценариев, о которых пишут в соцсетях, не ожидается.