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В военкомате Татарстана открыли горячую линию

Также множество полезной информации можно найти на сайте военкомата.

Источник: Комсомольская правда

В военкомате Татарстана открыли горячую линию. Номера телефонов на период весеннего призыва добавили в одноименный раздел на сайте комиссариата. Так, например для жителей Казани круглосуточно доступен номер 8 (843)-221−43−43.

Также множество полезной информации можно найти на сайте военкомата в разделе «Призывникам». Раздел «Научные роты» включает требования к кандидатам, которые планируют службу в этих подразделениях, а также позволяет подать резюме для участия в отборе.

Напомним, 1 апреля в Татарстане стартовал весенний призыв. Из республики планируют отправить в армию более 3,5 тысячи человек.