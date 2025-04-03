В военкомате Татарстана открыли горячую линию. Номера телефонов на период весеннего призыва добавили в одноименный раздел на сайте комиссариата. Так, например для жителей Казани круглосуточно доступен номер 8 (843)-221−43−43.
Также множество полезной информации можно найти на сайте военкомата в разделе «Призывникам». Раздел «Научные роты» включает требования к кандидатам, которые планируют службу в этих подразделениях, а также позволяет подать резюме для участия в отборе.
Напомним, 1 апреля в Татарстане стартовал весенний призыв. Из республики планируют отправить в армию более 3,5 тысячи человек.