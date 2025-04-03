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Парламент Башкирии готовится окончательно принять закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешили смену пола

В Башкирии запретят усыновлять детей гражданам стран, где разрешили менять пол.
Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии в апреле планирует окончательно принять поправки в Семейный кодекс, которые запрещают усыновлять детей гражданам стран, где законодательно разрешена смена пола.

Как заявил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, новый закон исключит возможность передачи детей под опеку или попечительство гражданам таких стран, а также лицам, постоянно там проживающим.

По словам спикера, принятие этих мер продиктовано заботой о безопасности детей и защите их прав. Толкачев подчеркнул, что республика стремится обеспечить детям возможность воспитываться в среде традиционных семейных ценностей, без воздействия гендерных экспериментов, которые могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие и самоидентификацию ребенка.

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