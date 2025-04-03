Парламент Башкирии готовится окончательно принять закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешили смену пола

По словам спикера, принятие этих мер продиктовано заботой о безопасности детей и защите их прав. Толкачев подчеркнул, что республика стремится обеспечить детям возможность воспитываться в среде традиционных семейных ценностей, без воздействия гендерных экспериментов, которые могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие и самоидентификацию ребенка.