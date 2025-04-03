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В Ростове началось плановое выжигание сухой травы

Все под контролем: в Ростове-на-Дону 3 и 4 апреля пройдет плановое выжигание сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стартовали плановые мероприятия по выжиганию сухой растительности. Об этом сообщили на официальной странице УГОЧС.

Работы продлятся два дня — 3 и 4 апреля — и затронут три района города. Так, 3 апреля работы пройдут в 9 часов утра в Железнодорожном районе на улице 2-я Луговая, 2 г. И в 11 часов в Советском районе на проспекте Маршала Жукова, 2.

4 апреля в 9 часов утра выжигания запланированы в Железнодорожном районе на улице Кумженская, 2а, в направлении моста на улице Нозадзе. А в 11 часов в Пролетарском районе работы пройдут на улице Путевая.

Все выжигания будут проводиться под контролем пожарно-спасательных служб.