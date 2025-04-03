В Ростове началось плановое выжигание сухой травы

Работы продлятся два дня — 3 и 4 апреля — и затронут три района города. Так, 3 апреля работы пройдут в 9 часов утра в Железнодорожном районе на улице 2-я Луговая, 2 г. И в 11 часов в Советском районе на проспекте Маршала Жукова, 2.