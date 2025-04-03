Главные новости 3 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 апреля 2025 года.
Трамп объявил в США режим ЧП
Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности. Действие особого режима предоставляет Трампу полномочия в сфере тарифной политики. С апреля Трамп вводит 50% пошлины на товары из десятков стран.
В Минфине США объяснили, почему РФ нет в тарифном списке
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Россию не включили в перечень стран, в отношении которых с апреля введены высокие пошлины, потому что с ней отсутствует торговля. По его словам, РФ находится под санкциями, а ограничения препятствуют торговым отношениям. Пошлины также не будут применяться к товарам из Белоруссии, Северной Кореи и Кубы.
Генсек НАТО признал, что Россия не отдаст занятые территории
Рейтинг одобрения Трампа достиг самого низкого значения
Рейтинг одобрения деятельности американского лидера Дональда Трампа рухнул до 43%. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность. Недовольство граждан США, согласно результатам опроса, вызывают экономические реформы, проводимые президентом, миграционная политика и внешнеполитические решения.
Нетаньяху проигнорировал ордер МУС на арест и прибыл в Венгрию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Будапешт с рабочим визитом. Это его первая поездка в Европу после выдачи ордера на его арест за военные преступления в секторе Газа Международным уголовным судом (МУС). В Венгрии его заверили, что не будут осуществлять решение МУС.