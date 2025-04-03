Главные новости 3 апреля 2025 года

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Россию не включили в перечень стран, в отношении которых с апреля введены высокие пошлины, потому что с ней отсутствует торговля. По его словам, РФ находится под санкциями, а ограничения препятствуют торговым отношениям. Пошлины также не будут применяться к товарам из Белоруссии, Северной Кореи и Кубы.