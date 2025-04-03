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Главные новости 3 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 апреля 2025 года.

Трамп объявил в США режим ЧП

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности. Действие особого режима предоставляет Трампу полномочия в сфере тарифной политики. С апреля Трамп вводит 50% пошлины на товары из десятков стран.

В Минфине США объяснили, почему РФ нет в тарифном списке

Источник: РИА "Новости"

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Россию не включили в перечень стран, в отношении которых с апреля введены высокие пошлины, потому что с ней отсутствует торговля. По его словам, РФ находится под санкциями, а ограничения препятствуют торговым отношениям. Пошлины также не будут применяться к товарам из Белоруссии, Северной Кореи и Кубы.

Генсек НАТО признал, что Россия не отдаст занятые территории

Источник: AP 2024

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что РФ не примет предложение о мире, по которому ей придется оставить новые регионы. По его мнению, урегулирование украинского кризиса должно происходить на таких условиях, чтобы российская сторона осознавала, что «не может больше так поступать».

Рейтинг одобрения Трампа достиг самого низкого значения

Рейтинг одобрения деятельности американского лидера Дональда Трампа рухнул до 43%. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность. Недовольство граждан США, согласно результатам опроса, вызывают экономические реформы, проводимые президентом, миграционная политика и внешнеполитические решения.

Нетаньяху проигнорировал ордер МУС на арест и прибыл в Венгрию

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Будапешт с рабочим визитом. Это его первая поездка в Европу после выдачи ордера на его арест за военные преступления в секторе Газа Международным уголовным судом (МУС). В Венгрии его заверили, что не будут осуществлять решение МУС.