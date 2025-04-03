Часть зданий в центре Минска может быть снесена ради нового технопарка. Строительство нового технопарка легкой промышленности обсуждался в момент посещения главой Совета Республики, уполномоченным представителем президента Беларуси по Минску Натальей Кочановой обувного открытого акционерного общества «Луч», пишет БелТА.
Кочанова заметила, что на территории предприятия имеется ряд зданий, «которые, как мы думали, можно вовлечь в хозяйственный оборот». Она пояснила, что появилась идея создания технопарка, куда сконцентрировать и собрать прежде всего предприятия легкой промышленности.
Глава Совета Республики заметила, что технопарк следует размещать в хороших корпусах с презентабельными фасадами. В качестве вариантов размещения названного технопарка рассматривается территория по улице Короля или же по улице Тимирязева.
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