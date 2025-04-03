Часть зданий в центре Минска может быть снесена ради нового технопарка

Кочанова заметила, что на территории предприятия имеется ряд зданий, «которые, как мы думали, можно вовлечь в хозяйственный оборот». Она пояснила, что появилась идея создания технопарка, куда сконцентрировать и собрать прежде всего предприятия легкой промышленности.